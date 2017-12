Solidariedade é a força do São Paulo No intervalo da partida contra a Portuguesa, no domingo, quando sua equipe já vencia por 2 a 0, o técnico do São Paulo, Nelsinho Baptista, não pediu concentração ou propôs alterações táticas. Em vez disso, exigiu que seus jogadores mantivessem algo que, em sua opinião, é o segredo para explicar o atual momento do time: a solidariedade. O resultado foram mais dois gols no segundo tempo e a consolidação de mais uma goleada. Pois é exatamente nesse ponto que o treinador vai centralizar seu discurso durante a semana. Como venceu o Flamengo, do Piauí, por 5 a 0, em Teresina, no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, o clube do Morumbi garantiu a vaga antecipada às oitavas-de-final da competição, sem a necessidade da partida de volta. Assim, ganhou folga no meio de semana. O próximo jogo é no domingo, às 16 horas, em casa, diante do Bangu, pelo Rio-São Paulo. Nelsinho vai aproveitar esse tempo para dar mais atenção ao aspecto emocional e psicológico do grupo. "É importante que eles (atletas) entendam que é fundamental para uma equipe que deseja chegar longe ter esse espírito de grupo", disse o técnico. Apenas o meia Kaká, o atacante França e o lateral-direito Belletti, que estiveram com a seleção brasileira na semana passada, em Cuiabá, terão atenção extra na preparação física. Kaká e França pediram substituição no jogo para se poupar. Receio - Mas até mesmo boas fases trazem problemas. Um deles tem sido as convocações para a seleção. A comissão técnica quer evitar que a freqüente ausência possa comprometer o clima. "Sabemos que é uma realidade que vamos ter de enfrentar. Por isso, já procuramos antecipar eventuais ausências", explicou Nelsinho.