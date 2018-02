Somália comanda vitória do São Caetano no clássico do ABC Mesmo jogando no estádio do arqui-rival, o São Caetano venceu o clássico do ABC contra o Santo André por 3 a 0, no Bruno José Daniel, com dois gols do atacante Somália, e começou a engrenar no Campeonato Paulista. Com o resultado, o São Caetano chegou aos nove pontos e sobe para a sexta colocação. O Santo André permanece com zero e agora segura a lanterna. Para piorar, o técnico Ruy Scarpino pode ser demitido nas próximas horas. O triunfo deste domingo amplia a superioridade do São Caetano sobre o maior adversário. Até agora, foram 14 confrontos entre os dois, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas. O resultado positivo foi praticamente construído no primeiro tempo. Canindé abriu o placar logo aos sete minutos e Somália ampliou aos 14, após dar um corte num zagueiro e bater cruzado. Na etapa complementar, o São Caetano aproveitou o espaço dado pela defesa rival e conseguiu fechar o placar aos 18, novamente com Somália, desta vez, de cabeça. O São Caetano volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Corinthians, às 21h45, no Pacaembu. O Santo André encara o São Paulo, quinta-feira, às 20h30, no Morumbi. Ficha técnica: Santo André 0 x 3 São Caetano Santo André - Júnior Costa; Alexandre (Cadu), Lello, Luiz Henrique e Pará; Galeano, Bruno, Makelele e Jéferson (Leandro); Sandro Gaúcho e Catatau (Diogo Pires). Técnico: Ruy Scarpino. São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Tiago e Triguinho; Luiz Maranhão, Glaydson, Márcio Richardes (Marabá) e Canindé (Ademir Sopa); Dejair (Marcelinho) e Somália. Técnico: Dorival Júnior. Gols - Canindé, aos 7 e Somália, aos 14 minutos do primeiro tempo; Somália, aos 18 minutos do segundo tempo. Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Cartões amarelos - Galeano, Bruno, Makelele, Luiz e Canindé. Renda - R$ 19.045,00. Público - 2.076 pagantes. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.