Somália e André na mira do Palmeiras O Palmeiras ainda corre atrás do atacante alto que o técnico Jair Picerni pede desde que chegou ao clube. Dois nomes surgem para ocupar a vaga: Somália, que está no Kuwait Club, e André, dispensado pelo Internacional-RS no mês passado por indisciplina e cujos direitos federativos pertencem ao Benfica, de Portugal. Leia mais no Jornal da Tarde