Somália e Russo: perto do S.Caetano Mesmo insistindo em não confirmar a contratação do atacante Somália, junto ao América-MG, a diretoria do São Caetano já definiu tudo com os dirigentes mineiros. Ele virá para o ABC em substituição a Magrão, que está sendo negociado com o futebol japonês. Outro que praticamente definiu sua vinda para o vice-campeão brasileiro é o lateral direito Russo, que pertence ao Sport Recife, mas estava emprestado ao Santos. Quem confirmou o negócio foi o empresário do lateral, Adson Gomes, que já definiu bases contratuais e orientou seu cliente a se apresentar ao novo clube dia 2 de janeiro. O contrato de Russo com o Santos termina dia 31 de dezembro. A negociação ainda não foi confirmada, oficialmente, pela diretoria do Azulão. A contratação de Russo supriria a saída de Mancini, que deve ser devolvido para o Atlético Mineiro. É difícil não admitir a saída de Magrão. Seu passe pertence ao Botafogo Carioca e está estipulado em US$ 2 milhões. O clube, porém, já tem uma proposta de US$ 500 mil pelo seu empréstimo para o Jubilo Iwatta, do Japão, pelo período de 11 meses. Magrão foi o artilheiro do time no Brasileiro, com 13 gols. A contratação de Somália foi admitida por Milton Cabral, presidente do Conselho Gestor do América, que detém apenas 10% do passe do atacante, uma vez que os outros 90% são do Feynoord, da Holanda. Os dois clubes são parceiros. O passe está sendo vendido por US$ 700 mil. O novo atacante do São Caetano tem 25 anos, mede 1,92m e acaba de se casar. Ele deve se apresentar no Estádio Anacleto Campanella no dia 3 de janeiro para definir e assinar contrato. A diretoria garante que não tem propostas para os meias Adãozinho e Esquerdinha. Nem para o goleiro Sílvio Luiz, um dos destaques do time na campanha do Brasileirão. A permanência dos atacantes Müller e Almir dependerá de uma rodada de negociações entre as partes. Outros menos cotados também devem deixar o clube, como o lateral Júlio César, do Botafogo de Ribeirão Preto, e o meia Ênio, já devolvido ao Mogi Mirim.