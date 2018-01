Somália está perto do São Caetano O atacante Somália deve mesmo voltar para o São Caetano, ainda para a disputa do Campeonato Paulista. Ele está enfrentando dificuldades de adaptação no Al Hilal, da Arábia Saudita, clube que defende desde o ano passado. Somália só retornaria para o Brasil em junho, mas, a pedido do jogador e pela necessidade da contratação de um atacante, a diretoria do São Caetano está tentando trazê-lo nos próximos dias e inscrevê-lo ainda para o Paulistão. O técnico Mário Sérgio já deu o aval para a negociação. Enquanto isso, a equipe segue treinando em Mauá, até este sábado, já que no domingo enfrenta a Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo, na sua estréia no campeonato estadual.