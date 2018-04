Somália pede tempo para se firmar no Botafogo Depois da boa atuação no treino coletivo de sexta-feira, o volante Somália ficou próximo de ganhar uma chance entre os titulares para o clássico com o Vasco, neste domingo, pelo Campeonato Carioca. Mas apesar dos elogios recebidos pelo técnico Estevam Soares, o reforço botafoguense demonstrou cautela neste sábado e pediu tempo para se adaptar ao novo clube.