Somália pode jogar no Olímpia O Olímpia, time mais tradicional do Paraguai, está disposto a contar com os gols do atacante Somália, do São Caetano. O clube fez oferta para contratar o jogador para a disputa do Campeonato Paraguaio e para a Taça Libertadores, na qual está no Grupo 9, ao lado de Coritiba, Rosário Central e Sporting Cristal. "Não posso dizer que é um fato, mas está muito perto a possibilidade de se tornar", afirmou Alvaro Arias, dirigente do Olimpia. "Oferecemos um bom contrato", mas o representante do atleta pretende um pouco mais."