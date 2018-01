Somália pode voltar ao São Caetano O atacante Somália pode estar voltando para o São Caetano. Ele atualmente está no Al Hilal, da Arábia Saudita, onde tem contrato até junho, mas pode ser resgatado e encerrar o ciclo de contratações para o Paulistão. A diretoria está tentando antecipar o retorno do jogador, ainda para a disputa do Campeonato Paulista. Ele seria o último reforço do time e que se adequaria às características do centroavante pretendido pelo técnico Mário Sérgio. Recentemente não houve a cordo para a permanência de Jean Carlos, que acabou indo para o Ituano. Enquanto isso a equipe segue treinando na Estância Santa Luzia, em Mauá, visando a estréia do time no Estadual, contra a Portuguesa, no Estádio do Canindé, no próximo domingo, em São Paulo. Iriney - O meio-campista Iriney acertou nesta quinta-feira sua transferência para o Rayo Valecano, da Espanha. Ele realizou todos os exames médicos e físicos e foi aprovado. O contrato do jogador com o clube espanhol vai até o final de junho, mas ele acredita numa continuidade.