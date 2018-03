Somália trocou a Holanda pelo ABC Wanderson de Paula Sabino nunca ouviu falar de Mogadiscio, capital da Somália, na África. Ali vivem milhares de negros na mais absoluta miséria. São esquálidos como era Wanderson na infância. A associação de imagens valeu ao jogador o apelido de Somália. Hoje ele é conhecido, com boa quilometragem na Europa. O apelido pegou quando Wanderson ainda era promessa em Belo Horizonte, nos anos 90. No começo um incômodo, mas depois ele se acostumou e até despertou a cobiça dos estrangeiros. Foi parar na Eslovênia, Alemanha e Holanda até chegar em janeiro ao ABC, onde defende o São Caetano. Leia mais no Jornal da Tarde