Sombra de Romário assusta seleção É mesmo estranha a fase atual da seleção brasileira. Romário, não convocado para o jogo contra o Paraguai, dia 15, fez quatro gols numa só partida e já é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele foi alijado da lista de Luiz Felipe Scolari "por questão técnica", como frisou o treinador. Hoje, o coordenador-técnico Antonio Lopes, constrangido, afirmou que Romário ficou fora por "uma questão física". É nesse clima de expectativa, insegurança e de discurso desafinado que a comissão técnica pretende reunir amanhã, em Curitiba, o grupo que vai enfrentar o Paraguai. Antes, quinta-feira à tarde, haverá um jogo-treino contra o Panamá, no Estádio Joaquim Américo, do Atlético-PR. Lopes não descartou a possibilidade de Romário vir a ser chamado na eventualidade de algum dos atacantes relacionados não puder se apresentar. "Se o Felipão quiser assim ..." Essa hipótese, ainda que remota, retiraria da comissão o "peso" de ter de lidar com um suposto fracasso contra os paraguaios por inoperância de um ataque sem Romário. No Rio, o craque foi mais uma vez diplomático. Disse até que entendia a posição de Scolari, a quem atribuiu autonomia para chamar quem achar melhor. Romário quis, assim, manter as portas abertas para voltar à seleção o mais rapidamente possível. Se não der dessa vez, que seja contra a Argentina, em setembro, em Buenos Aires. "Se eu continuar jogando bem, tenho certeza de que voltarei à equipe", disse o atacante. Na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Lopes elogiou o poderio de Romário. "É um fora de série, todo mundo sabe", declarou. O coordenador trabalhou com o jogador no Vasco - a dupla foi vice-campeã do Mundial Interclubes em 2000. Uma década antes, o próprio Lopes lançou Romário nos juníores do Vasco. Romário foi convocado para o jogo contra o Uruguai, em julho, e, assim como todo o time, teve uma atuação apagada. Não vinha bem no Vasco e sofreu três contusões nos últimos quatro meses. Pela Mercosul, também deixou a desejar na primeira semana de disputa da competição. No fim de semana, porém, fez quatro gols na partida contra o Guarani e participou da jogada de outros dois. De São Januário, ouviu o grito dos vascaínos: "Romário é seleção." Alguns, mais exaltados, ofendiam Scolari, como o já tradicional corinho de "burro".