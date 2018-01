Somos candidatos, diz Fabio Costa Fábio Costa tem uma certeza, após o jogo deste domingo, com a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras: quem duvidou do Corinthians terá muito do que se arrepender a partir de agora. ?Provamos para todos que o Corinthians é candidato ao título. O time fez uma grande partida e pode crescer ainda mais.? Para ele, a chegada de Mascherano pode ser a motivação que faltava para que o time conseguisse seu rendimento ideal. ?Ele foi uma peça que encaixou muito bem no nosso esquema. Chegou bem e vai fazer com que o nosso time possa crescer ainda mais durante o campeonato.? A presença de Márcio também é fundamental, na opinião de Fábio Costa. ?É só dar tempo e tranqüilidade para que ele possa treinar o time. E quando se está no início da carreira isso é muito importante.? Fábio Costa sabe que uma vitória sobre o grande rival é o que todo treinador precisa para trabalhar sem pressão. ?Esses 3 a 1 vão fazer com que todos acreditem nele como os jogadores estão acreditando. A gente sabe do valor que o Márcio tem e ele vai provar isso.? Quando assumiu o Corinthians, uma das primeiras medidas de Márcio foi perdoar Fábio Costa, que havia sido afastado por Daniel Passarella após a goleada sofrida contra o São Paulo por 5 a 1, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Roger e Hugo, suspensos, estão fora do jogo contra o Paraná.