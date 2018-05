'Somos insuperáveis coletivamente', diz brasileiro do Atlético de Madrid

MADRI - Ainda comemorando a classificação do Atlético de Madrid com a vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona nesta quarta-feira, o lateral esquerdo Filipe Luís exaltou o desempenho de seu time, que coletivamente classificou como "insuperável", apesar de reconhecer estar abaixo do Real Madrid e do próprio Barça individualmente.

"O Barcelona e o Real Madrid têm equipes muito melhores individualmente, mas nós somos insuperáveis coletivamente", afirmou o brasileiro após a partida.

"Em nível coletivo, um corre pelo outro, um sempre prevê erro dos companheiros, e por isso sempre há coberturas, faz com que seja muito complicado que (outras equipes) criem oportunidades", explicou o lateral após o Atlético garantir classificação às semifinais da Liga dos Campeões após 40 anos.

"Tudo é possível, fazia 14 anos que não se ganhava do Real Madrid e conseguimos, fazia muito tempo que não se chegava à semifinal e conseguimos. É preciso acreditar. este elenco tem muita fé, mas ninguém sai da linha, a humildade está sempre conosco", acrescentou.

Filipe destacou a forte ligação entre os jogadores e a torcida, que segundo ele é fundamental em jogos de mata-mata.

"Isso se nota, neste ano só perdemos uma partida de Copa (do Rei), nas demais estamos invictos em casa, tanto no Campeonato Espanhol como na Liga dos Campeões. Nota-se que a torcida empurra e funciona. Hoje foi de arrepiar", declarou.