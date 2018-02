Sonho da Sul-Americana reanima Coritiba A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de tirar 24 pontos do São Caetano deu nova motivação para o Coritiba (12.º colocado com 58 pontos) enfrentar o Goiás, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 16 horas deste domingo. Com uma combinação de resultados, o time poderá voltar a participar da Copa Sul-Americana no próximo ano. "Vamos ganhar e ver no que vai dar", disse o técnico Antônio Lopes, garantido para 2005. O técnico já começou a montar o time para o próximo ano. Como alguns jogadores ou não estão no plano da diretoria ou poderão ter dificuldades para chegar a um acordo financeiro, Lopes tenta motivá-los. Um é o atacante Tuta, que deve assinar contrato com algum clube do exterior, mas promete dar o máximo nas duas partidas restantes. "Precisamos ganhar e eu preciso fazer mais gols", disse. Outro que pode ficar fora do time no próximo ano é o zagueiro Reginaldo Nascimento, que tem sete anos de clube, e cumpre suspensão hoje pelo terceiro cartão amarelo.