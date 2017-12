'Sonho de criança', diz Guilherme sobre acerto com Corinthians

Apresentado oficialmente nesta terça-feira como sexto reforço do Corinthians para a temporada, o meia Guilherme afirmou que defender o alvinegro é a realização de um sonho de criança. O jogador estava no Antalyaspor, da Turquia, e custou 1,3 milhões de euros, cerca de R$ 5,6 milhões.

"Sonho de criança, sou do Maranhão, tenho familiares e pessoas que sempre sonharam com isso, e outros como ir para a Seleção Brasileira, ir para um grande centro europeu. Tenho qualidade para isso, a partir de agora só depende de mim", disse Guilherme.

Antes de Guilherme, o Corinthians já havia contratado Douglas, Alan Mineiro, Vilson, Moisés e Marlone. O volante Willians já treino no CT do Parque Ecológico, mas ainda não assinou contrato.

No Corinthians, Guilherme deve jogar como meia, apesar de também já ter atuado como atacante ao longo da carreira. "Tenho jogado mais no meio de campo, na armação, servindo aos atacantes, mas não vejo problema de jogar mais adiantado", disse.

O jogador está fora da primeira rodada do Campeonato Paulista, domingo, contra o XV de Piracicaba, no Itaquerão, por problemas na sua documentação. A estreia de Guilherme deve ocorrer contra o Audax, em Osasco, no dia 4 de fevereiro.

"Ainda está em andamento a documentação, mas me sinto bem, já vinha fazendo trabalhos físicos, no dia a dia a gente pega a parte com bola, pega rápido, a parte física que é a mais chata", disse Guilherme.