Sonho de riqueza no vestibular da bola O clima é tenso como num vestibular. É um vestibular. Com a diferença que os candidatos não estão a sós com os avaliadores. Do lado de fora, inquietos e esfregando as mãos, os pais gritam. E como não gritar se a aprovação no teste pode significar uma vida longe da pobreza e da tristeza de sempre? É a esperança em campo. E fora das quatro linhas também. A presença dos pais nem sempre é produtiva para o filho. ?Grande parte dos meninos é reprovada por causa dos pais, que ficam pressionando e jogando uma carga psicológica muito grande nos filhos?, diz José Roberto Calicchio, coordenador das escolas licenciadas do São Paulo. ?Eles não se contentam em ver o filho praticando um esporte, fazem questão que o garoto seja um jogador famoso para mudar a vida deles. E isso nem sempre dá certo.? Leia mais no Jornal da Tarde