Sonho do acesso pode terminar na quarta para o Guarani A derrota de sábado para a Portuguesa por 1 a 0, no Canindé, não acabou apenas com uma invencibilidade de 11 jogos do Guarani no Campeonato Paulista da Série A-2. Ela deixou o próximo jogo da fase semifinal, quarta-feira, contra o Bandeirante, em Birigüi, às 20h30, com caráter de vida ou morte para o clube . Isso porque, se não vencer o adversário e o São José bater a Portuguesa, na mesma noite em São José dos Campos, o time campineiro não terá mais chances de voltar à elite do futebol paulista, em 2008. Tudo seria definido pelo critério de desempate no item número de vitórias. Com estes supostos resultados, o São José chegaria aos sete pontos, mesma pontuação que o Guarani poderia alcançar em caso de empate em Birigüi, e vitória sobre o São José na última rodada, mas teria, ao final das seis rodadas da fase, apenas uma vitória contra duas do time de São José dos Campos. Na lanterna do Grupo 2, com apenas três pontos, e apesar de já poder ser eliminado, o Guarani segue dependendo apenas de suas forças. Se vencer as duas partidas restantes, conquista a vaga, porque chagaria aos nove pontos. Como a Portuguesa já tem 10 pontos, o time campineiro não poderia disputar o título da temporada. Para o próximo compromisso, o técnico José Luiz Carbone não poderá contar com o volante Macaé, expulso ainda no primeiro tempo diante da Portuguesa. Por outro lado, terá o retorno do meia Gustavo, que cumpriu suspensão e deve ocupar a vaga aberta no setor. Como não vem agradando nas últimas rodadas, o jovem Dimas pode perder a posição. Assim, Talles entraria no ataque, recuando Deyvid para a armação.