Sonho do Flamengo de ter Ronaldo pode se concretizar

O atacante Ronaldo, sem jogar no Milan há um ano, estaria perto de acertar com o Flamengo. De acordo com o site globoesporte.com, o Fenômeno já teria até aceitado reduzir seu salário pela metade para poder defender o clube do coração. Na semana passada, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Kléber Leite, admitiu que havia procurado o Milan para tentar repatriar Ronaldo. Na época, a resposta dos italianos foi negativa. Mas o cartola rubro-negro não desistiu. Aos 31 anos, Ronaldo está insatisfeito no Milan. Vitimado por seguidas lesões, não consegue jogar com regularidade. No time comandado por Carlo Ancelotti, tem de brigar por posição com Inzaghi, Gillardino e Alexandre Pato, que será inscrito na próxima fase da Copa dos Campeões da Uefa. Os dirigentes do Milan estariam dispostos a emprestá-lo ao Flamengo. Um encontro entre Kléber Leite e Fabiano Farah, agente do jogador, ocorreu no último sábado. E outro está agendado para o fim de semana, quando o cartola e o jogador estarão em Angra dos Reis. O alto salário de Ronaldo no Milan - R$ 750 mil segundo o jornal Gazzetta dello Sport - não seria um problema tão grande para o Flamengo, pois o atacante aceitaria reduzi-lo à metade. A transferência do amigo Adriano para o São Paulo é outro fator que colabora para Ronaldo querer trocar a Itália pelo Brasil. Os dois atacantes, titulares na maior parte da Copa do Mundo de 2006, foram vistos juntos em festas no Rio de Janeiro. Ronaldo nunca escondeu que gostaria de defender o Flamengo antes de encerrar a carreira. O sonho parece estar cada vez mais perto.