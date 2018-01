Sonhos de Zinho viraram pesadelo Ao voltar ao Palmeiras pela terceira vez, em agosto de 2002, Zinho tinha muitos planos. Vindo do Grêmio onde afirmava haver descoberto o gosto por marcar gols, jurava estar pronto para colaborar com Vanderlei Luxemburgo na briga por levar o clube para a Libertadores. Para isso, o time precisaria chegar à decisão do Campeonato Brasileiro. Só que Luxemburgo, pelo dinheiro do Cruzeiro, abandonou os planos, o Palmeiras e Zinho. Os sonhos viraram pesadelo. O tetracampeão do mundo teve então de se sujeitar a atuar no time medíocre que acabou rebaixado para a Segunda Divisão do Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde