Sonny Anderson é artilheiro na França O atacante brasileiro Sonny Anderson, do Olympique Lyon, encerrou o campeonato francês como artilheiro da competição, com 22 gols. Em seguida, aparece o português Pedro Pauleta, do Bordeaux, com 20 gols. O brasileiro Alex, ex-Goiás, ficou em 5º lugar, com 13 gols.