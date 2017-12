Sonny Anderson é cortado da Seleção O atacante Sonny Anderson foi cortado da seleção brasileira. O médico José Luiz Runco anunciou nesta manhã, após exame de ultrassonografia realizado neste domingo (noite no Japão), que as dores sentidas pelo jogador na partida contra o Canadá foram provenientes de um hematoma de aproximadamente 1 centímentro. ?Anderson terá que ficar pelo menos 10 dias em fisioterapia?, disse. Ele embarca ainda hoje para a França. Como o Brasil não pode mais convocar jogadores para substituir lesionados, Leandro vai formar dupla de ataque com Washington na partida contra o Japão, segunda-feira, às 7h30, pela terceira rodada da fase de classificação da Copa das Confederações.