Sonny Anderson pode ganhar prêmio O atacante brasileiro Sonny Anderson, do Lyon, concorre ao título de melhor jogador da temporada francesa. Ele disputa o prêmio com o português Pauleta, do Burdeos, e os franceses Olivier Quint, do Sedán, e Eric Carriere, do Nantes. Os melhores técnico da primeira e segunda divisão local também serão premiados. A cerimônia para a entrega dos troféus será no domingo, dia 29, no Teatro Olympia, em Paris e na ocasião, o treinador da França, Roger Lemerre, vai receber uma congratulação simbólica pela conquista da Eurocopa 2000.