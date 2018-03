Sonny Anderson troca Lyon pelo Villarreal O brasileiro Sonny Anderson trocou o Olympique Lyon, da França, pelo Villarreal, da Espanha. O atacante, que completa 33 anos em setembro, tem o passe livre e assinou para jogar duas temporadas na equipe espanhola, a mesma do lateral-direito Belletti. Sonny Anderson já atuou na Espanha - defendeu o Barcelona de 97 a 99. No Brasil, ele começou carreira no Vasco. Ainda passou pelo Servette, da Suíça, e o Monaco, da França. Também chegou a ser convocado algumas vezes para a seleção brasileira.