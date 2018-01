Sorato acha que joga no domingo O atacante Sorato, do Fluminense, está confiante que poderá jogar domingo, contra o Paraná, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma torção no tornozelo esquerdo na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, na quinta-feira, e está sob tratamento intensivo. Nesta sexta-feira, o atacante - que marcou dois dos 3 gols do time - realizou um tratamento na clínica do fisioterapeuta Fábio Marcelo e, cauteloso, falou sobre a possibilidade de estar em campo domingo. "Hoje (18), depois de um trabalho de movimentação com o pé, recuperei a confiança", disse. O fisioterapeuta não escondeu a satisfação pelos resultados dos exames e treinamentos realizados por Sorato. Fábio Marcelo explicou que as dores que o jogador sentiu durante a movimentação podem ser consideradas normais.