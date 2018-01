Sorato desfalca Flu contra o Sport O experiente atacante Sorato que, na sua estréia, marcou dois gols na vitória sobre o Internacional, por 3 a 1, sofreu contusão e desfalca o Fluminense na partida desta quinta-feira contra o Sport, às 20h30, no Maracanã, na primeira partida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Uma vitória por um placar dilatado é fundamental para dar tranqüilidade ao Tricolor carioca no jogo de volta. Sem contar com os reforços pedidos, além de ter perdido Sorato, o técnico Renato Gaúcho escala Ademílson ao lado de Fábio Bala, o artilheiro do Campeonato Carioca e talvez a maior decepção do time no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Em contrapartida, o treinador poderá contar com o retorno do meia Alex Oliveira. Ele cumpriu dois jogos de suspensão por ter feito gestos contra a arbitragem na estréia do Brasileiro contra o Criciúma. Na lateral-direita, Jancarlos, machucado, cede lugar ao improvisado Zada. No meio, o volante Marciel permanece entre os titulares porque Djair sente dores musculares. O mesmo acontece com o zagueiro Rodolfo, substituto de Zé Carlos, que ainda não se recuperou de uma pancada na coxa. No treino desta quarta-feira, Renato quase ganhou um problema de última hora. O goleiro Kleber sentiu dores no joelho direito e pediu para ser poupado. ?Saí por precaução. Não queria me arriscar a ficar fora nesta hora decisiva", disse o jogador, cuja escalação foi confirmada pelos médicos do clube.