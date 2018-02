Sorato marca dois e Ituano vence o Corinthians no Pacaembu O Ituano e o veterano atacante Sorato puseram fim a uma invencibilidade de 12 jogos do Corinthians. O time de Itu venceu a equipe paulistana por 2 a 1 neste sábado, no Pacaembu, pela quarta rodada do Paulistão. O Corinthians não perdia desde a partida contra o Flamengo, pela 29.ª rodada do Brasileiro do ano passado, quando foi derrotado por 3 a 0, no Maracanã. Com o resultado, segue com nove pontos e pode perder a vice-liderança ao final da rodada. O Ituano chegou aos sete pontos e ocupa provisoriamente a sexta colocação. O Corinthians começou dominando, mas quem saiu na frente foi o Ituano. Aos 6 minutos, depois de uma jogada atrapalhada da zaga corintiana, com direito a corta-luz de Magrão e rebatida errada de Gustavo - que substituía Betão -, a bola sobrou para Sorato, que acertou um belo chute e encobriu o goleiro Marcelo. O gol abalou o Corinthians, que se salvou de tomar o segundo um minuto depois do primeiro. Após cruzamento da esquerda, Wellington rebateu errado e deixou a bola para Flávio, que bateu firme da marca do pênalti e acertou o travessão de Marcelo. Em vantagem, o Ituano se fechou no meio-de-campo e apostou nos contra-ataques e no nervosismo do rival. O Corinthians sentiu a pressão e errou muitos passes. Para piorar, a zaga voltou a comprometer. Já nos descontos do primeiro tempo, após uma bola levantada na área, Marinho tentou afastar de cabeça e acertou as costas de Marcelo Mattos. Livre na pequena área, Sorato ficou à vontade para bater firme, sem chance para Marcelo. Mais calmo no segundo tempo, o Corinthians seguiu pressionando e finalmente marcou, aos 21. Elton recebeu na entrada da área, driblou um marcador e tocou para Christian, que tocou no canto direito. O gol animou o Corinthians, que foi com tudo para cima e ficou vulnerável na defesa. Apesar da pressão, o Ituano ainda perdeu uma boa chance de matar o jogo aos 37, quando Sorato recebeu livre na área e chutou forte, mas acertou o travessão de Marcelo. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o São Caetano, novamente no Pacaembu, na quarta-feira. No mesmo dia, o Ituano recebe o Noroeste, no Estádio Novelli Junior, em Itu. Ficha técnica Corinthians 1 x 2 Ituano Corinthians - Marcelo, Edson (Élton), Marinho, Gustavo e Wellington; Marcelo Mattos, Magrão, Rosinei e Roger (Wilson); Jaílson (Arce) e Christian. Técnico: Emerson Leão. Ituano - Márcio; Flavinho (Abel), Paulo César, João Paulo e Márcio Goiano; Daniel, Adoniran, Flávio e Reginaldo (Jefferson); Everaldo (Elionar) e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Gols - Sorato, aos 6 e aos 46 do primeiro tempo; Christian, aos 21 minutos do segundo tempo. Árbitro - Antônio Rogério do Prado. Cartões amarelos - Edson, Marcelo Mattos e Gustavo; Daniel, Flávio e Flavinho. Renda - R$ 385.686,00 Público - 23.735 pagantes Local - Pacaembu.