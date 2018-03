Sorato mostra que ainda tem faro de gol O futebol brasileiro sempre se destacou por produzir craques com facilidade. Goleadores, então, existem vários. Basta olhar para o número de jogadores que disputam a artilharia do atual Campeonato Brasileiro. O atacante Sorato é o artilheiro do Fluminense na competição, com três gols - atuando apenas duas vezes -, e voltou a viver um bom momento na sua longa carreira, marcada pela conquista de diversos títulos. "Fico feliz com o reconhecimento da torcida e espero dar bastante alegria a todos os tricolores", disse Sorato, que, apesar de estar com 34 anos, nem sequer pensa em parar de jogar futebol. "Eu me cuido muito. Não bebo, não fumo e procuro dormir bem. Enquanto tiver em condições físicas, vou continuar." Mas, mesmo assim, Sorato já cogita a possibilidade de seguir em alguma profissão ligada ao esporte. A boa fase no Fluminense foi interrompida por uma contusão no tornozelo esquerdo, logo na sua estréia com a camisa tricolor. Na ocasião, ele marcou dois gols na vitória sobre o Internacional, por 3 a 1, no Brasileiro, mas acabou sofrendo a lesão, que o deixou fora de atividade por quase um mês. No último domingo, retornou ao time e o ajudou a conseguir um empate com o Paysandu, por 2 a 2, fora de casa. Agnaldo Luís Sorato nasceu em Araras, no interior de São Paulo, e começou sua carreira no Vasco, em 1988. Conquistou dois títulos cariocas (1988 e 1998) e dois Brasileiros (1989 e 1997), além de uma Taça Libertadores da América (1998), todos pela equipe vascaína. A perda do Mundial Interclubes para o Real Madrid, em 1998, é uma das maiores decepções do jogador. "Após o jogo, o clima do vestiário era de velório. O Pedrinho chorava porque não pôde atuar por causa de uma contusão. Foi terrível", lembrou Sorato. Mas a carreira do atacante está marcada por momentos de alegria e não de tristeza. Autor do gol que garantiu o título Brasileiro de 1989, na vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, ele passou a ser conhecido em todo o Brasil. "Foi uma emoção fantástica. Estava com 20 anos e fiquei maluco na hora. Era a satisfação do dever cumprido", afirmou Sorato. Mesmo com o reconhecimento por seu bom futebol, o atleta nunca teve uma oportunidade na seleção brasileira. "Mas tive a felicidade de jogar ao lado de grandes craques como Roberto Dinamite (sua inspiração), Bebeto, Edmundo, entre outros", disse. Além das suas duas passagens pelo Vasco (1988 a 1992 e 1997 a 1998), ele teve um bom desempenho no Palmeiras, entre 1992 e 1994. Conquistou dois Campeonatos Paulistas (1993 e 1994), um Brasileiro (1993) e um Torneio Rio-São Paulo (1993). Atuou ainda no Cruzeiro, Juventude, Botafogo, América-RJ, Madureira, entre outros.