Sorato sonha em ser artilheiro do Paulista Em tempos onde alguns veteranos tetracampeões mundiais, como o zagueiro Márcio Santos, o meia Zinho e o atacante Romário, buscam ainda reviver as glórias do passado, o atacante Sorato, um jogador com uma história mais modesta, vive aos 34 anos uma ótima fase na carreira. Contratado pelo Marília para a disputa do Campeonato Paulista, o jogador já soma três gols em dois jogos na competição. Boa média, para quem andava desacreditado na reserva do Fluminense. "É muito bom estrear dessa maneira, mas não posso acomodar", disse o jogador, que espera brigar por um título que ainda não tem: o de artilheiro do Paulistão. Nascido em Araras, no interior de São Paulo, Sorato, tem como maior glória o título brasileiro de 1989, com o Vasco. Na oportunidade, ele marcou o gol que deu o título à equipe carioca, que venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi. Revelado pelo time cruz-maltino, o atacante atuou em São Januário de 1988 a 1992, voltando mais tarde entre 1997 e 1998. Além do Vasco, Sorato passou por Palmeiras (93-94), Cruzeiro (94), Juventude (95), Santa Cruz (95), Bangu (95-96), Botafogo-RJ (96-97), Comercial (99), América-MG (2000), América-RJ (2000-2001), Americano (2001), Paulista (2001), Mamoré (2002), Videoton-HUN (2002) e Madureira (2003), antes de chegar ao Fluminense.