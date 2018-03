Sorato volta ao ataque do Fluminense O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, comandou nesta sexta-feira o último treino antes da partida contra o Paysandu, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Embora mantenha mistério na escalação, o treinador testou o esquema 3-5-2, mas não confirmou se irá utilizá-lo. A única certeza é quanto ao retorno do atacante Sorato, recuperado de contusão, do zagueiro César e do meia Zada, que voltam após cumprir suspensão. Lopes vem demonstrando muita disposição nos treinos e deve ser escalado no ataque, porque o titular, Fábio Bala, com uma lesão no joelho, ficará fora de atividade por cerca de três meses.