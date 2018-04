Sorín confirma volta ao Cruzeiro O lateral-esquerdo Sorín está de volta ao Cruzeiro. O jogador argentino confirmou nesta quarta-feira que vai novamente vestir a camisa do clube, onde é ídolo. ?Volto ao Cruzeiro e me sinto muito feliz de regressar a esse clube, que tem uma torcida maravilhosa?, disse. Aos 28 anos, Sorín passou pela equipe mineira entre 2000 e 2002. Depois jogou pela Lazio, Barcelona e Paris Saint Germain. ?Não me interessa seguir na Europa só por ficar ali. Houve negociações que fracassaram e, além disso, preferi privilegiar os objetivos do Cruzeiro", completou.