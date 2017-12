Sorín é vendido por US$ 1,9 milhão O Cruzeiro confirmou no início da tarde desta quinta-feira a venda do lateral-esquerdo Sorín para o Villarreal, da Espanha, por US$ 1,9 milhão. O valor será dividido entre o clube mineiro e o fundo de investimento norte-americano Hicks Muse Tate & Furst (HMTF), que são donos dos direitos econômicos e federativos do jogador. Segundo assessoria de imprensa do Cruzeiro, o atleta argentino assinou contrato de três anos e meio com o clube espanhol e não irá fazer mais nenhuma partida com a camisa celeste.