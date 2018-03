Sorín embarca e desfalca o Cruzeiro O lateral argentino Sorín embarcou, às 16h, de Belo Horizonte para Buenos Aires, em vôo com escala no Rio de Janeiro, frustrando a expectativa da torcida cruzeirense de que poderia estar presente ao confronto de 21h40 com o Palmeiras, pelas quartas-de-final da Libertadores. Segundo a assessoria do time mineiro, o advogado Luca Ferrari entrou com recurso na Fifa, na Suíça, para anular a decisão anterior de que Sorín estava obrigado a apresentar-se ainda esta noite na capital argentina, integrando-se à seleção que enfrenta a Colômbia, domingo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Infelizmente, informou a assessoria, não houve tempo para que o recurso fosse julgado. O provável substituto de Sorín é o meia Sérgio Manoel, que tem sido improvisado na posição nas ausências do titular. A administração do Mineirão comunicou que, até o final da tarde, cerca de 43 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente para o confronto com o Palmeiras e pelo menos outros 20 mil estariam à disposição dos torcedores, nas bilheterias do estádio.