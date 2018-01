Sorín no Barcelona e Cris no Bayer Num dia bastante agitado na Toca da Raposa II, o Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira o empréstimo do lateral-esquerdo Sorín para o Barcelona e do zagueiro Cris para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Nesta quinta-feira, o clube mineiro informou ainda que acertou a contratação, até 31 de dezembro, do atacante Deivid, do Corinthians. Sorín, que foi vendido no ano passado para a equipe italiana da Lazio, entrou com uma ação na Liga daquele país solicitando passe livre. A entidade, contudo, negou o pedido e determinou que o argentino voltasse a ser jogador do Cruzeiro. Os dirigentes celestes argumentaram que o lateral - que se tornou um ídolo da torcida celeste - recebia na Lazio um salário de US$ 150 mil, o correspondente a 60% da folha mensal do clube mineiro, o que inviabilizou o seu retorno. O jogador foi emprestado até 31 de dezembro ao clube espanhol, por 600 mil euros. A assessoria de imprensa do Cruzeiro informou que vai acionar a Lazio na Fifa pelo não pagamento de uma multa de US$ 950 mil, pelo não envio das garantias bancárias da transação. A Bombril do Brasil, fiadora da negociação, também será alvo de uma ação judicial no País. Sorín foi vendido por US$ 9,5 milhões, mas o Cruzeiro recebeu apenas uma parcela de US$ 1 milhão. Cris - Pela manhã, o assessor de imprensa do clube mineiro, Valdir Barbosa, informou que o zagueiro Cris será emprestado ao Bayer Lerverkusen, da Alemanha, por cinco meses. Pela negociação, o Cruzeiro receberá US$ 800 mil do clube alemão. Se os germânicos quiserem ficar com o jogador em definitivo, terá de desembolsar, em junho, US$ 3,2 milhões. Segundo Barbosa, a negociação foi intermediada pelo empresário Juan Figger. O jogador embarcaria nesta quinta-feira para a Alemanha, onde irá tratar da questão salarial. Cris deverá substituir ao pentacampeão Lúcio, que se contundiu recentemente.