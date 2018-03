Sorín passa por BH. Nada sobre Copa Um fato que agitou a Toca da Raposa II, concentração do Cruzeiro, na manhã desta terça-feira, foi a passagem do argentino Sorín, que está em Belo Horizonte para tratar da rescisão de seu contrato com o clube mineiro. Sorín embarca para Roma, na Itália, nesta quarta-feira, onde se apresenta à Lazio, que pagou US$ 10 milhões pelo seu passe junto ao Cruzeiro. O argentino assinou um contrato de cinco anos com os italianos. O jogador não quis comentar a participação da seleção argentina na Copa do Mundo e nem do pentacampeonato alcançado pela seleção brasileira.