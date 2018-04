Sorín pode não jogar no domingo O lateral argentino Sorín, uma das principais estrelas do Cruzeiro, pode desfalcar o time na estréia na Copa Sul-Minas, domingo, em Curitiba, contra o campeão brasileiro Atlético-PR. Sorín sofreu uma tendinite no pé direito na reta final da pré-temporada comandada pelo técnico Marco Aurélio, em Araxá (MG), e foi poupado no amistoso de terça-feira contra o Nacional, de Uberaba. Mesmo assim, o Cruzeiro venceu por 3 a 0. "Espero me recuperar a tempo, mas ainda não dá pra dizer se jogo", afirmou Sorín. Dois jogadores da safra de novos contratados do time de Marco Aurélio também devem ficar fora do jogo de estréia: os atacantes Edílson e Fábio Júnior. Ambos só se apresentaram esta semana, depois de um período mais esticado de férias, e trabalham na Toca da Raposa para recuperar a condição física.