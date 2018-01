Sorocaba abre a 2.ª fase da Série C O Atlético Sorocaba abre a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C diante do Serra-ES, no Espírito Santo, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Robertão. O objetivo do time dirigido por Pintado, ex-volante do São Paulo, é evitar a derrota para garantir a vaga em casa no próximo final de semana. Dos 63 participantes, sobraram 32. A partir de agora, a competição será disputada no sistema eliminatório, com jogos de ida e volta até que fiquem apenas quatro clubes. Estes farão o quadrangular final, onde sairão os dois novos integrantes da Série B em 2006. Na primeira fase, o Serra ficou em segundo lugar no Grupo 9, onde eliminou o Americano, um dos quatro finalistas de 2004. O Sorocaba foi o líder do Grupo 10, onde se classificou apenas na última rodada. Em Natal, o América-RN recebe o Ferroviário-CE, no Estádio Machadão, a partir das 20h30. A rodada terá 13 jogos no domingo e será complementada na segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília) com o jogo entre São Raimundo-PA e Nacional-AM, que deveria acontecer domingo, às 17 horas, em Santarém (PA), mas foi transferido pela CBF. O pedido de mudança havia sido feito pela Polícia Militar de Santarém, alegando que não haveria policiamento suficiente para o jogo, uma vez que no mesmo dia, se realiza na cidade o tradicional Festival do Sairé.