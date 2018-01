Sorocaba busca reabilitação em Jundiaí O técnico Giba vive um dilema neste domingo. Com seu cargo ameaçado pelo mal começo no Campeonato Paulista - um empate e duas derrotas -, o treinador do Atlético Sorocaba precisará guiar seu time à recuperação contra o Paulista, justamente seu último time como jogador e como técnico. A partida acontece às 17 horas, no estádio Jaime Cintra em Jundiaí. Os dois times vêm de derrota para representantes da capital. O Paulista perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 e caiu para a 13ª colocação, com três pontos. O Atlético perdeu para o Corinthians, em Sorocaba, e é o 17º colocado, com apenas um ponto em três rodadas. Para conseguir a reabilitação, a fórmula do técnico Vágner Mancini será manter o time e esperar que o entrosamento aconteça naturalmente. A única dúvida é no ataque. Davi, que torceu o pé nos treinamentos durante a semana, está se recuperando e pode jogar. Caso não tenha condições, Léo, que atuou contra o Palmeiras, deve continuar sendo seu substituto. Para Giba, que não pode pensar em derrota em hipótese alguma, a tática a ser utilizada requer a mudança de algumas peças. Budi e Esquerdinha, que entraram no segundo tempo na derrota para o Corinthians, ganharam as vagas de Adeílson e Willians, no meio-de-campo. No ataque, o jovem Fabiano continua agradando ao técnico e ficou de vez com a vaga que era de Ricardo Lobo, ao lado de Luciano Henrique. "Temos que manter a tranqüilidade, porque o time não somou os pontos esperado mas se apresentou bem nestes jogos", garante Giba.