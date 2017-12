Sorocaba contrata Giba para não cair O técnico Giba assumiu a direção do Atlético Sorocaba nesta terça-feira, com a missão de livrar o time do rebaixamento no Campeonato Paulista. Ele irá substituir João Martins, demitido após a derrota de sábado para o São Paulo, a terceira na competição. A situação do Sorocaba é complicada. O caçula do Paulistão está na última posição do grupo 1, com cinco pontos ganhos em seis jogos disputados. Mas Giba assumiu o cargo com otimismo. "O grupo está equilibrado e, embora tenhamos que lutar contra o rebaixamento, também teremos chances de brigar por uma vaga na segunda fase", disse o técnico. Giba foi convidado pelo diretor Marco Bagatella, com quem trabalhou 1 ano e meio no Paulista de Jundiaí. A princípio, dirigirá o time apenas por três jogos: contra América e Ponte Preta, em casa, e depois contra União Barbarense, em Santa Bárbara d´Oeste. Ex-técnico do Santos, Paulista e Guarani, ele retornou há 10 dias do Kuwait, onde trabalhou em 2003.