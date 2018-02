Sorocaba deixa lanterna para a Inter No encontro dos dois piores times do Campeonato Paulista, nesta noite no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira, o Atlético Sorocaba venceu a Internacional por 3 a 1, pela 14ª rodada e deixou a última colocação para o time da casa, que continua com apenas nove pontos. Os sorocabanos avançaram a 10 pontos, após a segunda vitória na competição, mas continuam em penúltimo, seriamente ameaçados pelo descenso. A vitória começou a ser desenhada logo a seis minutos de jogo, quando Maicossuel acertou um chute certeiro de fora da área, no ângulo do goleiro Carlos Carioca, abrindo o placar. Somente aos 27 minutos o time da casa, armado no esquema 3-5-2 pelo técnico Ademir Fonseca, chegou ao gol adversário, no entanto, o goleiro Wilson Júnior evitou o empate. Três minutos mais tarde, Neto, que acabara de entrar em lugar de Cláudio, cobrou falta no canto e conseguiu empatar. Mesmo sem receber salário há dois meses, os jogadores da Inter ganharam motivação com o gol. Aos 40 minutos, Esquerdinha ficou de frente para o gol, mas parou em nova defesa do goleiro. O jogo voltou à segunda etapa como uma reprise da primeira. Aos seis minutos, Maicossuel aproveitou a falha do zagueiro Laerte para fazer o seu segundo gol e recolocar o time de Sorocaba em vantagem. A partir daí, o Atlético postou-se no seu campo de defesa apenas esperando o adversário e saindo nos contra-ataques. Desesperada em busca do empate, a Internacional acabou sofrendo o golpe fatal aos 46 minutos, quando Fabiano foi lançado livremente e bateu na saída do goleiro.