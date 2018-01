Sorocaba demite Giba e busca Pintado A diretoria do Atlético Sorocaba demitiu na manhã desta segunda-feira o técnico Giba, depois de 4 rodadas do Campeonato Paulista. O escolhido para ocupar o cargo é o também ex-jogador Pintado, que estava no América-MG. ?Apesar de boas, as contratações chegaram em cima da hora para o campeonato. Houve dificuldade para montar um esquema com os jogadores recém-contratados, já que a pré-temporada foi muito curta?, explicou Giba, que estava no comando do Sorocaba desde abril de 2004. No Paulistão deste ano, a equipe ocupa a penúltima colocação, com apenas 1 ponto ganho. Campeão da Série A2 do Paulista com a Inter de Limeira em 2004, Pintado chega com a missão de evitar o rebaixamento do Sorocaba. Como jogador, atuou por times como São Paulo, Santos e Atlético-MG.