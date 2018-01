Sorocaba dispara na liderança da A-3 O Atlético Sorocaba consolidou a sua liderança no Campeonato Paulista da Série A-3 ao vencer o Bandeirante, por 3 a 2, neste domingo. Agora o time sorocabano soma nove pontos em três rodadas, com 100% de aproveitamento. O São Bento também conseguiu uma expressiva vitória ao fazer 3 a 0 sobre o Independente, em Limeira. Uma chuva de gols em Piracicaba, onde XV e Marília reviveram os grandes tempos, num empate emocionante de 3 a 3. O XV levou a melhor na cobrança de penalidades, fazendo 7 a 6. Em Jaú, o XV se reabilitou ao vencer por 3 a 1 ao Jaboticabal. O União Mogi também obteve a reabilitação ao ganhar do Taquaritinga, por 2 a 0. Em Itápolis, outro grande jogo, onde Oeste e Noroeste ficaram no empate de 2 a 2. Nos pênaltis, deu Oeste: 3 a 2. Outro empate em Bebedouro, entre Inter e Garça, em 1 a 1. Nos pênaltis, deu Garça: 3 a 2. Abrindo a rodada, pela manhã em Guarulhos, o Flamengo somou sua segunda vitória ao vencer o Taubaté, por 2 a 1, deixando o time do Vale do Paraíba em último lugar sem nenhum ponto.