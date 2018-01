Sorocaba domina Grupo 2 da Série A2 Os times de Sorocaba estão em alta no Campeonato Paulista da Série A2. Os dois se deram bem na rodada extra disputada nesta terça-feira à noite, garantindo as primeiras posições no Grupo 2. O São Bento assumiu a liderança, com dez pontos, após a vitória sobre o Sãocarlense, por 2 a 0, com gols de Nenê e Gilsinho, ambos no segundo tempo. Em Bragança Paulista, o Atlético empatou com o Bragantino, por 2 a 2. O time da casa chegou aos oito pontos, um a menos do que o Atlético Sorocaba, vice-líder, com nove pontos. O Bragantino saiu na frente com Flávio, no primeiro tempo. O Atlético virou na etapa final, debaixo de muita chuva, com dois gols de Ricardo Xavier, um deles de pênalti. No final, o time da casa empatou, de pênalti, com o veterano Alberto. Estes dois jogos foram adiados na primeira rodada, quando Bragantino, terceiro colocado com oito pontos, e Sãocarlense, lanterna com três pontos, não conseguiram inscrever seus jogadores. A sexta rodada será realizada quinta-feira com oito jogos. Classificação: Grupo 1 - 1) Taquaritinga 12 pontos; 2) Oeste e Francana 10; 4) Rio Preto 8; 5) Mirassol e Olímpia 5; 7) Comercial 4; 8) Bandeirante 1. Grupo 2 - 1) São Bento 10 pontos; 2) Atlético Sorocaba 9; 3) Bragantino 8; 4) Nacional 6; 5) Flamengo, São José e Matonense 5; 8) Sãocarlense 3.