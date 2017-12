Sorocaba e América ficam no empate: 1 a 1 Atlético de Sorocaba e América empataram por 1 a 1, neste domingo, no estádio Walter Ribeiro, entre Atlético e América, neste domingo à tarde, pelo Campeonato Paulista. Os dois times completaram a quarta partida consecutiva sem vitória. O Atlético ainda é o último colocado do Grupo 1, com seis pontos. O América tem oito e está na sexta colocação na tabela de classificação. O jogo marcou a estréia do técnico Giba no Atlético Sorocaba, que foi contratado para tentar salvar o time do rebaixamento em substituição a João Martins. No América, com mais este jogo sem vitória, Roberval Davino corre o risco de perder o emprego, embora tenha evitado a quarta derrota seguida. Os primeiros minutos em Sorocaba foram de futebol ruim, principalmente por parte do Atlético Sorocaba. A primeira chance foi do time da casa, com Dinei arriscando de fora da área. Mas o susto não tirou o ímpeto do América, que conseguiu abrir o placar aos 35 minutos. Laírson recebeu livre no miolo da área e bateu de primeira para marcar seu quarto gol no Campeonato. Mas a alegria não durou muito. Precisando do resultado para tentar evitar o rebaixamento, o Atlético foi para cima e conseguiu o empate ainda na primeira etapa. Após bela jogada de Dinei pela direita, o artilheiro do time, Luciano Henrique, apareceu para completar para o gol. No segundo tempo o jogo ficou aberto e as duas equipes começaram a desperdiçar oportunidades. Aos 12 minutos, Dinei acertou a trave após mais uma boa jogada e quase virou o jogo. Aos 20 minutos foi a vez de Maurício, do América, perder gol feito. As duas equipes caíram de produção no final do jogo, mesmo com as tentativas dos dois treinadores de dar mais poder ofensivo aos times. Os gols perdidos no segundo tempo determinaram o justo empate em Sorocaba. Pela próxima rodada, os dois times voltam a campo no dia 7 de março, às 16 horas. O Atlético recebe e Ponte Preta em Sorocaba, enquanto o América pega o Corinthians em São José do Rio Preto.