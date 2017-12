Sorocaba e Mirassol jogam pela A-2 A oitava rodada da Série A2 do Campeonato Paulista terá um único jogo neste sábado, às 10h30, em Sorocaba. O Atlético (8 pontos), dirigido por Luís Carlos Martins, receberá o Mirassol (10) e ambos precisam da vitória para se aproximarem dos primeiros colocados. Vale lembrar que quatro times se classificam para a fase semifinal da competição. A rodada será completada no domingo, com cinco jogos, com destaque para Flamengo (14) x Francana (12) e Marília (15) x Rio Preto (12).