Sorocaba e Nacional empatam na A2 O Atlético Sorocaba empatou com o Nacional por 2 a 2, neste sábado, em São Paulo, em jogo do Campeonato Paulista da Série A2. Márcio Griggio abriu o placar para o time de Soracaba, mas Andreir empatou para o Nacional no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, Éder fez outro para o Atlético e Cesinha deixou tudo igual novamente. Com o empate, o Atlético passou a ter 8 pontos, enquanto o Nacional ficou com 7. O líder da Série A2 é o Flamengo de Guarulhos, que tem 14 e enfrenta o Bragantino neste domingo, no complemento da rodada.