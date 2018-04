Sorocaba e Osasco vencem na Copa FPF Na tarde desta terça-feira, no complemento da primeira rodada da segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol, Atlético Sorocaba e EC Osasco venceram. O Atlético Sorocaba ganhou por 1 a 0 o Taubaté, pelo Grupo 11, no Vale do Paraíba. O gol do time de Sorocaba foi marcado pelo atacante Ricardo Xavier no primeiro minuto do segundo tempo. Na outra partida, o EC Osasco venceu de virada ao União Barbarense, por 2 a 1. Os dois gols do time osasquense foram de pênalti, marcados pelo atacante Varlei. O meia Bocão, que ainda perdeu um pênalti, descontou para o Leão da Treze. Agora, o Atlético Sorocaba é líder do Grupo 11, ao lado do Barretos, ambos com três pontos. Taubaté e Marília, os outros dois times do grupo, ainda não somaram ponto. No Grupo 9, O ECO lidera com três pontos e o União Barbarense fica na lanterna. Noroeste e Santo André tem apenas um ponto cada. À noite, o América recebe o Ituano, em São José do Rio Preto, às 21 horas, com transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Rede Vida. Este jogo é válido pelo Grupo 10 do torneio.