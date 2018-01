Sorocaba e Santista confiam em veteranos Experiência não vai faltar ao jogo entre Atlético Sorocaba e Portuguesa Santista, marcado para esta quarta-feira, às 20h30, no estádio Wálter Ribeiro, em Sorocaba, pela abertura do Campeonato Paulista 2005. A esperança das duas equipes estará depositada em jogadores veteranos e bastante conhecidos dos times grandes do Estado. Do lado do Atlético Sorocaba, o meio campo ofensivo será formado por Adãozinho, 36 anos, que estava no Palmeiras, e Esquerdinha, 34 anos, que já defendeu o Santos. Ambos atuaram juntos no São Caetano. Na Santista, o dono da camisa um será Ronaldo, 37 anos, que por uma década foi ídolo no Corinthians. Na defesa Edinho Baiano, 37 anos e com passagem pelo Palmeiras, também tem a missão de evitar os gols adversários. O técnico Giba, do Atlético, não pretende desperdiçar pontos jogando em casa, portanto, optou por escalar a mesma equipe que vinha atuando em alguns jogos-treino. Com isso, além de Adãozinho, a partida deve marcar as estréias oficiais do zagueiro Paulão, do volante Bruno Lazarone e do jovem atacante Ricardo Lobo, contratado junto ao Guarani. Na Portuguesa Santista, a expectativa é quanto parceria com os empresários Luiz Taveira e Sony Douer, que rendeu muitos reforços. Alguns deles, como o meia Adriano, ex-São Paulo, ainda não devem estrear. Ainda assim, o time que entra em campo é repleto de caras novas para a torcida. O técnico Sérgio Guedes aposta na boa preparação para ter um bom rendimento ao longo da competição. "Sabemos que precisamos colocar em prática aquilo que estamos planejando desde o final do Brasileiro, no segundo semestre", alertou.