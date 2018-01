Sorocaba e Santista ficam no empate Atlético Sorocaba e Portuguesa santista não saíram do 0 a 0, na noite desta quarta-feira, em partida disputada em Sorocaba (SP) pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Atlético, apesar de estar jogando em casa, foi mal, e a Portuguesa santista dominou o jogo. Poderia até ter vencido se tivesse um pouco mais de coragem. Sob uma chuva fina, o primeiro tempo começou equilibrado, com as duas equipes procurando o gol. Mesmo jogando fora de casa, a Portuguesa santista esteve mais próxima do primeiro gol. O destaque do time santista foi o atacante Andradina, que criou duas boas chances, uma aos 12 e outra aos 32 minutos, mas desperdiçou ambas. A Portuguesa tocou melhor a bola no primeiro tempo. O Atlético Sorocaba não criou nenhuma chance real na primeira etapa e como destaque tinha o atacante Luciano Henrique, que tentou alguma coisa pela direita e o volante Rafael, que fazia bons lançamentos. Na etapa final, a Portuguesa santista dominou totalmente as ações em campo e teve várias oportunidades de marcar. Aos seis minutos, Itaparica de falta, levou perigo. O mesmo Itaparica, aos 13, tabelou com Andradina, e chutou na trave. O Atlético não conseguia chegar. Itaparica, um dos destaques, cobrou escanteio, aos 39 minutos, e Jeci de cabeça, quase fez. Aos 45, a santista chegou ao seu gol, com Maurício, mas o juiz marcou impedimento. Sorte do Sorocaba. Na próxima rodada, domingo, o Sorocaba enfrenta o União São João, em Araras (SP), enquanto a santista receberá, em Santos (SP), a Internacional, de Limeira.