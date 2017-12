Sorocaba e Santista não saem do 0 a 0 Atlético Sorocaba e Portuguesa Santista fizeram um jogo absolutamente igual e não mereceram melhor sorte do que o zero a zero, neste domingo à tarde, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Mesmo sem vencer em seu estádio, o time de Sorocaba está na zona de classificação, ocupando o quarto lugar no Grupo 1, com cinco pontos, enquanto a Santista divide com Rio Branco, Juventus e Ponte Preta o último lugar, com três. O equilíbrio deu a tônica do primeiro tempo de jogo. Confirmando a boa fase, o atacante Dinei dava trabalho a defesa da Portuguesa, que contava com o goleiro Cristiano em tarde inspirada. Do outro, o meia Beto armava boas oportunidades de gol para a Briosa. Melhores do que os homens de frente, os defensores chamaram a atenção no segundo tempo. O Atlético tinha dificuldades em chegar até a área da Portuguesa Santista, que através da forte marcação de Leandro Moreno, impedia as iniciativas do Galo, que se não conseguia fazer os gols, também não levava, graças ao eficiente esquema 3-5-2 armado pelo técnico João Martins. O Atlético volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Rio Branco, em Americana. Já a Portuguesa Santista joga em Santos diante do América.