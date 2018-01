Sorocaba empata com Barbarense: 2 a 2 O Atlético Sorocaba continua sem vencer no Campeonato Paulista. Mas pelo menos desta vez, o time sorocabano não perdeu, apenas empatou por 2 a 2 com o União Barbarense, nesta quarta-feira, em Sorocaba, e está em penúltimo lugar, com apenas dois pontos. O time de Santa Bárbara chegou aos oito pontos. O jogo começou em ritmo lento, mas aos poucos o Atlético Sorocaba foi acelerando e quase chegou ao gol aos 11 minutos, no chute da entrada da área de Adãozinho, que bateu na trave. Um minuto depois, Esquerdinha cruzou do lado esquerdo para Fabiano chutar de primeira e abrir a contagem. O União tentava reagir, mas o atacante Gilson Batata, o seu principal jogador, não conseguia se livrar da marcação individual de Adeilson. Com isso, o time barbarense tinha que apelar para o efeito-surpresa e empatou aos 28 minutos. André Bocão lançou na direita Fábio Duarte, que recebeu livre e tocou na saída do goleiro Wilson Junior. O Atlético Sorocaba começou o segundo tempo sufocando o União, mas em um rápido contra-ataque, o time visitante chegou à virada aos 13 minutos. André Bocão foi até a linha de fundo e cruzou para Zaltron, que chutou rasteiro para fazer 2 a 1. Aos 35 minutos, André Silva derrubou Luciano Henrique na área, que na cobrança de pênalti, deixou tudo igual novamente. Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o São Paulo, no sábado, no Morumbi. Já o União Barbarense faz o clássico regional com a Inter de Limeira, em casa, domingo.