Sorocaba empata com Flamengo na A2 O Atlético de Sorocaba empatou com o Flamengo, por 2 a 2, em Guarulhos, nesta quinta-feira à tarde, e agora passou a somar dez pontos, dividindo a liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2 com o rival São Bento, que perdeu para o Nacional, por 2 a 1. Estes dois jogos abriram a sexta rodada. O Nacional soma nove pontos, enquanto o Flamengo tem seis pontos. Série A3 - Apenas um jogo aconteceu, à tarde, pelo Campeonato Paulista da Série A3. Em Osasco, o lanterna ECO, com três pontos, empatou com o Independente, por 2 a 2. O time de Limeira soma nove pontos dentro do Grupo 2.